В Германии назвали три причины, почему страна должна закупить «Спутник V»

В Германии считают, что власти страны должны закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Журналист газеты Handelsblatt Матиас Брюггман назвал три причины, почему это необходимо сделать.
В своей колонке он
Закупка «Спутика V» разрядит напряжённые отношения между ЕС и Россией. Москва и её политические союзники в Европе <...> уже не смогут утверждать, что Евросоюз настроен против РФ, — пишет Брюггман.
Ещё одну причину он видит в том, что многие граждане европейских стран «заражены вирусом Путина» — они доверяют российскому президенту больше, чем европейским политикам. Это также необходимо использовать для покупки вакцины и для формирования коллективного иммунитета.
Третья же причина для закупки Германией «Спутника V», по мнению журналиста, проста и очевидна. Он обратился к своим читателям с конкретным призывом.
В борьбе с пандемией используйте всё, что может помочь, — написал он.
Ранее NEWS.ru писал, что российскую вакцину от коронавируса нового типа «Спутник V» могут допустить на рынок ЕС через шесть-восемь недель. Об этом рассказал представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в управляющем совете EMA Вольф-Дитер Людвиг.