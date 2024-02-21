В Германии подсчитали экономические потери из-за конфликта на Украине Rheinische Post: украинский конфликт обошелся Германии уже более чем в €200 млрд

Фото: IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press

Германия потеряла из-за конфликта на Украине более €200 млрд, заявил изданию Rheinische Post президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер. По его словам, это произошло в основном из-за роста цен на электроэнергию.

Прежде всего, высокие затраты на энергию привели к снижению темпов роста в Германии на 2,5 процентных пункта, или €100 млрд в 2022 году, и на аналогичную величину в 2023 году и до сегодняшнего дня, — пояснил он.

Фрацшер добавил, что спецоперация России и последующие события вызвали в ФРГ рост цен на электроэнергию, нарушили цепочки поставок и создали нагрузку на мировую экономику, что сказалось на экспорте стране. Как подчеркнул эксперт, сильнее всего последствия конфликта ударили по людям с низкими доходами.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц выразил опасения, что победа российского президента Владимира Путина в конфликте на Украине обернется для Евросоюза серьезными последствиями. Он убежден, что это повлечет дорогостоящие последствия, превышающие финансовую помощь Киеву.

До этого послы стран Евросоюза согласовали документы, необходимые для предоставления Украине помощи в размере €50 млрд. Согласованный текст теперь должен быть одобрен Европарламентом. Ожидается, что Киев начнет получать средства с начала марта.