В Германии назвали сроки выдачи сертификата «Северному потоку — 2»

В январе 2022 года может завершиться сертификация газопровода «Северный поток — 2» немецким регулятором Bundesnetzagentur. Об этом РБК рассказал депутат бундестага, бывший руководитель комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNA) может принять решение по сертификации «Северного потока — 2» в середине января 2022 года, однако сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее, — сказал Эрнст.

Так парламентарий выразил согласие с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, заявившего ранее о необходимости ускорения ввода трубопровода в эксплуатацию.

Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу, — подчеркнул Эрнст.

При этом договорённости с Вашингтоном, согласно которым Берлин откажется от российского газа, если Москва станет использовать поставки топлива против Киева, немецкий парламентарий назвал полной ерундой.

Почему мы не должны получать газ из России, если Украина не платит по счетам? — задал риторический вопрос депутат.

При этом Эрнст заключил, что Киев и Варшава не должны участвовать в процессе сертификации водопровода.

Ранее «Газпром» объявил о готовности к запуску «Северного потока — 2».