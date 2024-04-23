В Германии назвали способ избежать замораживания конфликта на Украине Депутат ФРГ Вейель предложил одобрить условия России на переговорах с Украиной

Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Харальд Вейель

Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Харальд Вейель предложил одобрить условия российской стороны по мирным переговорам с Украиной, об этом говорится в его обращении к немецкому правительству. По мнению депутата, такой шаг позволит избежать замораживания конфликта, передает Lenta.ru.

Рассматривает ли федеральное правительство возможность содействия прекращению войны на Украине в форме «замораживания», в том числе посредством условия, при котором Украина не отвоюет всю свою территорию по состоянию до 24 февраля 2022 года и/или до 18 марта 2014 года? — следует из документа.

Отвечая на запрос Вейеля, парламентский статс-секретарь МИД ФРГ Томас Баггер заявил, что время, формат и содержание потенциальных переговоров с Россией по мирному урегулированию должны решать власти Украины. По его словам, это позиция немецкого правительства.

Федеральное правительство поддерживает мирный план из 10 пунктов, представленный Украиной. На данный момент это единственное предложение, которое может заложить основу для справедливого и прочного мира для Украины, — заявил Баггер.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский допустил возобновление переговоров с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, Киев планирует подготовить документ о своем видении ситуации и передать его Москве.