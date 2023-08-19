Слабым местом украинской армии является нехватка командиров, заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу. По его словам, за время конфликта ВСУ потеряли большое количество военачальников и им необходимы свежие кадры.
Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников, — пояснил Марлоу.
Ранее сообщалось, что в Германии провели показательные тренировки украинских солдат на танках Leopard. Курс обучения составляет шесть недель. В каждом новом потоке растет доля гражданских лиц.
Всего Германия подготовила более трех тысяч солдат ВСУ, а в общей сложности на Западе прошли обучение несколько десятков тысяч украинских военных. При этом отмечается, что практические навыки у них остаются недостаточными.
В американских СМИ писали со ссылкой на западных экспертов и чиновников, что с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 150 тысяч военных. Кроме того, было отмечено, что на Украине также растет число тех, кто пытается избежать военной службы.