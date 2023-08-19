В Германии назвали слабое место украинских войск Генерал бундесвера Марлоу: ВСУ испытывают нехватку командиров

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Вооружённые силы Украины

Слабым местом украинской армии является нехватка командиров, заявил генерал бундесвера Андреас Марлоу. По его словам, за время конфликта ВСУ потеряли большое количество военачальников и им необходимы свежие кадры.

Подготовка сержантов и офицеров — это то, что больше всего волнует украинцев, потому что профессиональные военные сражаются в этом конфликте уже полтора года, многие погибли или получили ранения, поэтому им нужны свежие кадры военачальников, — пояснил Марлоу.

Ранее сообщалось, что в Германии провели показательные тренировки украинских солдат на танках Leopard. Курс обучения составляет шесть недель. В каждом новом потоке растет доля гражданских лиц.

Всего Германия подготовила более трех тысяч солдат ВСУ, а в общей сложности на Западе прошли обучение несколько десятков тысяч украинских военных. При этом отмечается, что практические навыки у них остаются недостаточными.

В американских СМИ писали со ссылкой на западных экспертов и чиновников, что с начала проведения спецоперации ВСУ потеряли убитыми и ранеными более 150 тысяч военных. Кроме того, было отмечено, что на Украине также растет число тех, кто пытается избежать военной службы.