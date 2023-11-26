В Германии назвали пугающее последствие отказа от российского газа FT: ФРГ ждет деиндустриализация из-за опасений насчет будущего без газа из РФ

Фото: Oliver Berg/dpa/Global Look Press

Германию ждет деиндустриализация, если компании продолжат выводить свое производство за рубеж, заявил гендиректор второй крупнейшей сталелитейной компании ФРГ Salzgitter Гуннар Греблер в интервью Financial Times. Соответствующие шаги предпринимаются из-за опасений насчет «будущего без российского газа», объяснил он. Так, по данным Торгово-промышленной палаты Германии, уже треть компаний делает выбор в пользу инвестиций за границу.

Если мы последуем этой тенденции, нашу страну ждет деиндустриализация, — констатировал Греблер.

Отказ от российского газа спровоцирует рост цен на энергоносители. В этом случае производителям материалов для промышленности, в том числе стали, не оставят выбора, кроме как переориентироваться на зарубежный рынок. Последствием этого, в свою очередь, станет «потеря всей производственно-сбытовой цепочки», объяснил бизнесмен.

Ранее глава Христианско-социального союза и премьер-министр Баварии заявил еще об одной проблеме, с которой столкнулась Германия. Речь идет о «дыре» в государственном бюджете страны, с которой правительство ФРГ ничего не может сделать. По словам политика, из-за этого государство оказалось в состоянии серьезного кризиса.