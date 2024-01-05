План президента Украины Владимира Зеленского по возращению утраченных территорий обречен на провал, заявил журналист Штеффен Шварцкопф немецкому телеканалу Welt. По его словам, Киеву следует смириться с этой потерей.
Вернуть все утраченные территории будет невозможно, — сказал журналист.
Он пояснил, что для реализации плана Зеленского у ВСУ нет ни достаточного количества солдат, ни оружия. В частности, Шварцкопф отметил, что украинской армии нужны 500 тысяч военнослужащих, но взять их неоткуда. Кроме того, из почти двух десятков переданных Германией танков Leopard 2 у ВСУ остались всего несколько штук. Журналист добавил, что украинская армия по-прежнему не имеет необходимой поддержки с воздуха.
Ранее норвежский политолог Гленн Дисен предрек Украине потерю территорий от Харькова до Одессы. По его мнению, Россия видит в их присоединении способ помешать принятию Украины в состав НАТО и дальнейшему расширению Альянса. Политолог отметил, что еще до начала спецоперации, когда Москва требовала от Украины нейтрального статуса, речь об этом не шла. Поскольку нейтралитет Украины по-прежнему отвергается, Россия видит единственный ответ на экзистенциальную угрозу в расширении зоны безопасности, пояснил Дисен.