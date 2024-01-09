В Германии назвали препятствие для переизбрания Шольца Немецкий адвокат Зингер: протесты фермеров могут помешать Шольцу переизбраться

Фото: IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMO/Global Look Press

Власти Германии пытаются найти средства для помощи Украине за счет экономии на собственных фермерах и протесты аграриев способны помешать канцлеру Олафу Шольцу победить в случае новых выборов, рассказал в беседе с НСН председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер. По его словам, правительство Германии может пойти на уступки протестующим, если их акции будут длительными и многочисленными.

Видеть Шольца у власти уже никто не хочет. Партия «Альтернатива для Германии» уже давно требует как можно скорее провести новые выборы. То, что творит нынешнее руководство страны, просто ужасно для Германии. В случае проведения новых выборов за Шольца никто не проголосует, — заявил политик.

Как пишет издание, немецкие фермеры начали 8 января масштабную акцию, направленную против планов правительства лишить их налоговых вычетов и скидок на горючее ради экономии порядка €500 млн, которые планируется направить на помощь Украине. Протестующие блокируют грузовиками и тракторами федеральные трассы по всей стране. Зингер назвал забастовку хорошим знаком, при этом усомнившись, что акции протеста вынудят правительство ФРГ уйти в отставку. Однако, по мнению лидера фракции «АдГ», в случае продолжительных протестов власти могут пойти на уступки.

Ранее стали известны результаты соцопроса, согласно которым большинство (64,3%) жителей Германии хотели бы видеть на посту канцлера ФРГ не Олафа Шольца, а действующего министра обороны Бориса Писториуса. Еще 24,6% респондентов высказались против идеи передачи полномочий, а 11,2% не стали отвечать.