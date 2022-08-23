В Германии назвали политиков, управляющих Зеленским Die Welt: политический курс Украины Зеленскому диктуют Байден, Шольц и Макрон

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Владимир Зеленский

Лидеры США, Германии и Франции решают, на какой политический курс должен ровняться президент Украины Владимир Зеленский, заявил немецкий обозреватель Кристоф Шлиц. В статье для издания Die Welt он отметил, что ставить условия им позволяет оказываемая финансовая и военная помощь Киеву.

Очевидно одно: несмотря на все публичные заявления о праве Киева на самоопределение, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон решают, что будет делать Зеленский, потому что без финансовой и военной помощи Запада Украина была бы совершенно беспомощна, — подчеркнул автор публикации.

Он считает, что единой стратегии по украинскому конфликту у Запада нет. Если в Вашингтоне говорят о дальнейших поставках вооружений, то в Берлине и Париже, скорее всего, хотят подтолкнуть Украину к переговорам с Россией. Шлиц подчеркнул, что подобная неопределенность, только усугубляет обстановку в западных столицах, где нарастает недовольство санкциями, не имеющими всеобъемлющих последствий для Москвы.

Сейчас на Западе нарастают токсичные настроения, которые затрудняют введение новых ограничительных мер и делают поставки оружия все более маловероятными, — уверен Шлиц.

Ранее стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил: Владимир Зеленский очень обеспокоен людьми в своем окружении, которые его часто обманывают. Прежде обозреватель американского журнала The Federalist Джонатан Тобин предположил, что в администрации президента Украины развилась настоящая шпиономания.