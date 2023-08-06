В Германии назвали ответственных за подрыв «Северных потоков» Евродепутат от ФРГ Кра заявил о причастности США к подрыву «Северных потоков»

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Место подрыва «Северного потока»

Ответственность за диверсию на «Северных потоках» лежит на США, заявил евродепутат от ФРГ Максимилиан Кра. По его словам, которые приводит DPA, стараниями Вашингтона была повреждена критическая инфраструктура, от которой зависит немецкая промышленность.

«Северный поток» был взорван. Это означает, что у нас на глазах была подорвана критическая инфраструктура, от которой зависит конкурентоспособность немецкой промышленности. Сейчас я имею по-прежнему достаточно контактов в США, чтобы мои американские друзья могли сказать мне: «Конечно, это были Соединенные Штаты, кто еще?» — заявил политик.

Ранее политолог Евгений Михайлов заявлял, что расследование подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» завершится только после окончания специальной военной операции на Украине.

По его мнению, тогда возможен один из двух вариантов развития событий. В первом случае должны появиться новые международные суды, которые смогут установить виновных в подрыве. Во втором случае США «сольют» Украину, предоставив доказательства, которые якобы указывают на причастность Киева к диверсиям. Правда, все понимают, что Украина не могла самостоятельно устроить подрыв в силу отсутствия мощностей, заключил эксперт.