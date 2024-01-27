В Германии назвали деталь, которая дает России преимущество над ВСУ Немецкий генерал Катер: РФ одерживает верх над ВСУ за счет развитой логистики

Фото: МО РФ

Российская армия одерживает победу над ВСУ за счет продвинутой логистики, заявил генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер в эфире канала Welt. По его словам, для достижения успеха украинской стороне необходимо нанести «устойчивый ущерб» Москве в данной области.

Сейчас, помимо противовоздушной обороны, важно нанести устойчивый ущерб логистике российских вооруженных сил. Потому что сейчас кажется, что русские одержали верх. И одна из причин, по которой они одержали верх, заключается в том, что, вопреки мнению многих, у них достаточно материалов и в остальном достаточно персонала, — заявил Катер.

Немецкий отставной военный добавил, что Киеву необходимо предоставить дальнобойные ракеты. По его мнению, подобное вооружение способно нарушить баланс сил.

Ранее немецко-финский предприниматель Ким Дотком объяснил призывы ряда стран Запада готовиться к войне с Россией. Таким образом, считает он, президент США Джо Байден пытается не дать Украине потерпеть поражение в конфликте перед американскими выборами. Дотком подчеркнул, что союзники Киева понимают, что у страны «заканчивается кислород» и Россия скоро перейдет в наступление.