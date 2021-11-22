В Германии назвали альтернативу прививке от коронавируса

В связи с распространением «дельта»-штамма коронавируса в течение ближайших месяцев жителям Германии предстоит либо вакцинироваться, либо переболеть, либо умереть. Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан. Его слова приводит The Local.

Вероятно, к концу этой зимы, как иногда цинично говорят, почти все в Германии будут либо вакцинированы, либо вылечены, либо мертвы, — заявил министр.

Он подчеркнул, что в стране во многих больницах складывается «очень и очень сложная ситуация», в связи с чем он настоятельно рекомендует вакцинацию.

По данным ВОЗ, 18 ноября в Германии был зафиксирован рекорд с начала пандемии — 65 тысяч заболевших за сутки. Быстрый прирост заболевших начался с середины октября. При этом число смертей далеко от значений первых волн эпидемии: 1390 за неделю. В январе 2021 года в стране умирали более 6 тысяч человек в неделю.

Ранее глава Института вирусологии имени Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что Германию ожидает пятая волна коронавируса, если не будут ускорены темпы вакцинации населения. По его словам, эпидситуация в стране зимой будет зависеть от принятых сегодня мер.