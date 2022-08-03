Шредер назвал «абсурдной» идею Киева вернуть Крым военным путем Экс-канцлер ФРГ Шредер назвал «абсурдной» идею Киева вернуть Крым военным путем

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал «абсурдной» идею украинской верхушки вернуть Крым военным путем. В интервью Stern он усомнился в том, что президент России Владимир Путин, с которым Шредер встречался на прошлой неделе, сможет «когда-либо снова отдать Крымский полуостров».

Идея о том, что президент Украины (Владимир. — NEWS.ru) Зеленский вернет Крым военным путем, абсурдна. Кто всерьез верит, что российский президент может когда-либо снова отдать Крым? — заявил экс-канцлер.

Ранее представитель Зеленского по Крымскому полуострову Тамила Ташева рассказала, что Киев изменил тактику по вопросу возвращения Крыма после начала спецоперации России 24 февраля. Она отметила, что украинские власти будут решать этот вопрос исключительно военным путем. Ташева подчеркнула, что при осуществлении планов по возвращению Крыма в состав Украины первыми на его территорию зайдут солдаты ВСУ.

До этого первый вице-спикер парламента Крымского полуострова Ефим Фикс заявил, что украинской армии не следует даже смотреть в сторону Крымского полуострова. По его мнению, всеми заявлениями о возможной атаке на Крым украинские власти просто тешат свое самолюбие.