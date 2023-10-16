В Германии насторожились из-за маневра ВС России Полковник Райзнер: за последние месяцы ВС России удалось продвинуться вперед

Фото: МО РФ

Российские военные смогли мобилизовать свои силы в ходе украинского контрнаступления, отметил в эфире немецкого канала ZDF австрийский полковник и военный эксперт Маркус Райзнер. По его мнению, российская армия за последние месяцы смогла продвинуться вперед сразу на нескольких участках фронта.

Райзнер обратил внимание, что российская армия продвигается, несмотря на наступление Вооруженных сил Украины. Также, по его словам, военным РФ удалось отрезать ВСУ от снабжения в некоторых населенных пунктах.

Ранее военный аналитик Юлиан Репке предположил, что Авдеевка может повторить судьбу Артемовска, поскольку армия России намерена продолжать наступление. Эксперт полагает, что ВС РФ хотят осуществить уже отработанный сценарий и окружить населенный пункт. Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в свою очередь выразил мнение, что у ВСУ нет шансов под Авдеевкой, так как российская армия в данное время полностью уничтожает противника.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы Украины пытаются перейти к наступательным действиям, однако ВС России улучшили свое положение, удержали позиции и не допустили продвижения противника. Он добавил, что Россия смогла выстроить глубоко эшелонированную активную оборону на всех направлениях спецоперации.