В Германии нашли свыше 160 «вывезенных в Россию» детей Нацполиция Украины сообщила о нахождении в ФРГ «вывезенных в Россию» детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Нацполиция Украины совместно с немецкими коллегами установила местонахождение свыше 160 детей, которые считались вывезенными в Россию, сообщил глава ведомства Иван Выговский в Facebook (деятельность в РФ запрещена). До этого киевские власти утверждали, что Москва «незаконно депортировала» несовершеннолетних из зоны конфликта.

Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, — сообщил Выговский.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по делам, связанным с конфликтом на Украине, Родион Мирошник заявил, что возвращение украинских детей их семьям — это заслуга России. По его словам, Киев и Запад распространяют недостоверную информацию по этому вопросу.

Он подчеркнул, что процесс возвращения детей к украинским родителям или родственникам часто осуществлялся по инициативе российского уполномоченного. Мирошник также отметил, что дети были спасены из зон, подверженных украинским обстрелам, как в Мариуполе, так и в Волновахе. Все действия российской стороны соответствуют нормам Женевских конвенций и являются стандартной практикой, добавил дипломат.