В Германии нашли связь между наплывом украинцев и ростом числа бомжей Bild: число бездомных в Германии резко выросло за счет украинских беженцев

Фото: IMAGO/Lauri Heino/Global Look Press

Число бездомных в Германии резко выросло за счет украинских беженцев, пишет издание Bild. Так, к 2023 году в стране количество бомжей составило 77 тысяч, что в два с половиной раза больше, чем годом ранее — до начала спецоперации на Украине, после чего в ФРГ хлынули беженцы.

Поскольку мы принимаем во внимание бездомных беженцев из Украины, к статистике бездомных прибавилось много людей. Так происходит по всей Германии, — пояснила пресс-секретарь Министерства соцзащиты Германии.

Отмечается, что среди других факторов увеличения числа бездомных — рост арендной платы за жилье, повышение цен на энергоносители, напряженная ситуация на рынке жилья в мегаполисах, а также отсутствие социального жилья. Как сказано в публикации, 84% бездомных в Германии — иностранцы, при этом почти треть всех бомжей несовершеннолетние.

Ранее МВД Германии сообщило, что почти 300 тысяч граждан Украины въехали в Германию в 2023 году. Данная информация зафиксирована в Центральном реестре иностранных граждан Германии. При этом отмечается, что 95 915 украинцев с видом на жительство уже выехали из ФРГ.

До этого Bild писал, что получившие банковские карты вместо наличных денег беженцы начали покидать Германию. По данным издания, из страны уезжают недовольные данным нововведением мигранты.