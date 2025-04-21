В Германии нашли необычную связь немцев с оружием Глава МО ФРГ Писториус: у немцев появились интимные отношения с оружием

Фото: IMAGO/Noah Wedel/Global Look Press

Борис Писториус

У немцев есть интимные связи с оружием, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, комментируя публичные дебаты по отправке ракет Taurus Украине. По его словам, которые приводит The Telegraph, причины такого пристального отношения к ситуации остаются непонятными.

Я не знаю, откуда появились такие интимные отношения с оружием, — сказал глава оборонного ведомства.

Ранее лидер Христианско-демократического союза ФРГ и вероятный будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что Германия передаст Украине крылатые ракеты Taurus только в координации с европейскими партнерами. Он подчеркнул, что такая поставка должна быть строго согласована. При этом, как утверждает представитель кабмина ФРГ Штеффен Хеберштрайт, позиция исполняющего обязанности канцлера Германии Олафа Шольца по поставкам Taurus осталась прежней.

До этого посол России в ФРГ Сергей Нечаев выразил мнение, что поставка будущим правительством Германии дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине не изменит ситуацию на поле боя. При этом он убежден, что этот шаг приведет к эскалации конфликта, станет «новой ситуацией»: немецкие танки уже вызвали возмущение россиян после появления под Курском. Он добавил, что эксперты сомневаются в способности украинских солдат управлять таким оружием.