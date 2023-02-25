В Германии нашли идеальное применение оставшимся после СП-2 трубам Власти ФРГ намерены использовать оставшиеся после «Северного потока — 2» трубы для СПГ

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Правительство ФРГ хочет использовать оставшиеся после строительства «Северного потока — 2» компоненты для создания трубопровода, который должен соединить терминал для приема сжиженного природного газа (СПГ) на севере страны, пишет Die Welt am Sonntag. По информации газеты, Берлин ведет переговоры с компанией Nord Stream 2 AG о покупке более трех тысяч ранее не использовавшихся труб.

Немецкое издание сообщает, что части газопровода хранятся на территории порта Мукран на острове Рюген. Федеральное правительство хочет использовать их в строительстве почти 40-километровой линии, чтобы соединить СПГ-терминал, который планируется построить в Рюгене, с Лубмином на материке.

23 февраля стало известно, что одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы, немецкая Wintershall Dea, полностью списала свою долю в 15,5% в операторе газопровода «Северный поток» после его повреждения. В отчете компании говорилось, что из-за геополитической обстановки оценить сроки и затраты на восстановление инфраструктуры невозможно, в связи с этим Wintershall Dea списала все свои вложения. В 2022 году чистый убыток компании составил €4,8 млрд, из которых €4,5 млрд она получила из-за выхода из активов в России.