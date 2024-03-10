В Германии нашли «дыру» в оборонном бюджете Bild: «дыра» в оборонном бюджете ФРГ составит около €6 млрд в 2025 году

Фото: Florian Gaertner/photothek.de via Global Look Press

Министр обороны ФРГ Борис Писториус предупредил остальных членов правительства, что бундесверу в следующем году не хватит до €6 млрд. сообщила газета Bild. Под вопросом может оказаться даже достижение показателя НАТО по военным расходам в 2% ВВП.

По данным издания, на 2025 год Минфин под руководством Кристиана Линднера предусмотрел военные расходы в размере €52 млрд. Однако эксперты министерства обороны произвели подсчеты и пришли к выводу, что для достижения натовского показателя в 2% ВВП в следующем году ассигнования на военные нужды нужно увеличить на €4,5-6,0 млрд.

Ранее Писториус говорил, что Германия не готова к противостоянию с Россией. По его словам, Берлин совсем не подготовлен к защите от проблем безопасности. При этом он посчитал, что больше нельзя испытывать «непоколебимую уверенность» в мире в регионе.

До этого Писториус посоветовал странам Запада готовиться к многолетнему конфликту с Россией. Также министр предупредил, что Россия может начать расширять свое влияние на страны Африки. Он указал, что государства Глобального Юга не сумеют защитить «опирающийся на правила мировой порядок», если Запад откажет им в необходимой военной технике.