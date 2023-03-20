В Германии напомнили о вранье Зеленского украинцам Немецкий предприниматель Дотком: Зеленский наврал украинцам, пообещав им мир в Донбассе

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обманул украинцев, поскольку пообещал при вступлении в должность сделать все возможное для достижения мира в Донбассе, написал в Twitter немецкий бизнесмен Ким Дотком. Также он напомнил о том, что украинский лидер ранее говорил о готовности уйти со своего поста ради мира.

Господин Зеленский наврал украинцам. Его избрали из-за обещания принести мир, — подчеркнул Дотком, сославшись на первое обращение Зеленского в качестве президента в 2019 году.

В мае 2019 года Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. В ходе своего первого выступления он подчеркнул важность разрешения кризисной ситуации на Донбассе, а также заявил о роспуске парламента, призвав к увольнению министра обороны и главы Службы безопасности Украины.

По информации бывшего советника Пентагона полковника Дугласа Макгрегора, США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский инициирует прямой вооруженный конфликт с Россией до начала специальной операции. Эксперт уточнил, что в США предполагали, что Киев нападет на самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР. По его словам, ВСУ укреплялись для борьбы с Россией. Дуглас Макгрегор назвал неизбежным столкновение России и Украины в случае нападения последней на ДНР и ЛНР до начала СВО.