В Германии намекнули на закрытие Русского дома в Берлине Депутат Хауэр поднял вопрос закрытия Русского дома в Берлине

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости

Здание Русского дома (Российский дом науки и культуры) в Берлине

Депутат бундестага ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС (Христианско-демократический союз Германии и Христианско-социальный союз в Баварии) Маттиас Хауэр составил обращение в правительство страны, в котором поднял вопрос о закрытии Русского дома, находящегося в Берлине, передает Lenta.ru. В документе он также запросил данные о финансировании учреждения с 2014 года, поинтересовавшись, запрашивал ли Русский дом средства из государственных фондов.

Каковы имеющиеся у федерального правительства данные о финансировании Русского дома в Берлине с 2014 года (пожалуйста, также укажите, в какой степени учреждение запрашивало и/или получало субсидии из государственных фондов Германии, если это применимо) и рассматривало ли федеральное правительство закрытие учреждения, находящегося в ведении Россотрудничества, находящегося под санкциями с февраля 2022 года? — говорится в документе.

Ранее прокуратура Берлина уже проводила расследование касательно деятельно Российского центра науки и культуры в Берлине. Позднее ведомство объявило, что руководство Русского дома и представители Россотрудничества, которые им управляют, имеют дипломатический статус и поэтому в отношении ответственных лиц не может проводиться расследование.