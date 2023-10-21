В Германии намекнули, что Берлин стал марионеткой Вашингтона Шредер: Германия утратила суверенность во внешней политике

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Германия больше не проводит суверенную внешнюю политику, заявил в интервью газете Berliner Zeitung экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер. По его словам, современный Берлин только исполняет пожелания Вашингтона.

Я говорил, что мы должны сохранить [трансатлантический] альянс, но не любой ценой. Мы проводили в значительной степени суверенную внешнюю политику. Сегодня таковой мы больше не имеем, — считает Шредер.

Политик подчеркнул, что Германия не просто следует указу США, а выполняет действия, на которые Белый дом сам не идет. Также Шредер выразил недовольство поведением главы МИД ФРГ Анналены Бербок. По мнению экс-канцлера, министр забыла, что Берлину необходимы разумные отношения с Москвой и Пекином. В частности, политик напомнил, что Бербок назвала главу китайского государства Си Цзиньпина диктатором. Подобные заявления уничтожают шансы немецкой экономики в КНР, добавил Шредер.

Негодование политикой руководства Германии выражают и простые граждане. Так, действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца и министра иностранных дел Германии Анналену Бербок встретили свистом и криками недовольства в ходе предвыборного тура по стране. Несмотря на то что Шольц представляет партию социал-демократов, а Анналена Бербок — партию «Зеленые», они столкнулись с аналогичным протестом со стороны немцев.