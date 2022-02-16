В Германии начнётся суд над подозреваемым в шпионаже россиянином

В высшем земельном суде Мюнхена в четверг, 17 февраля, начнутся слушания по делу подозреваемого в шпионаже россиянина Ильнура Н. Предполагается, что он занимался разведывательной деятельностью в пользу российских спецслужб. Предварительно назначены 12 заседаний суда. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным прокуратуры ФРГ, российская Служба внешней разведки вступила с мужчиной в контакт не позднее осени 2019 года. Ильнур Н. работал на естественнонаучной кафедре одного из немецких университетов. Предполагается, что спецслужбы интересовались информацией «по различным степеням разработки европейской ракеты-носителя „Ариан“ и исследованиями обвиняемого в сфере материаловедения». Мужчина неоднократно с ноября 2019 года встречался с оперативным офицером СВР, базирующимся в Германии, передавал данные и получал наличные деньги на сумму 2,5 тысячи евро.

Задержание произошло 18 июня 2021 года. В январе 2022 года немецкая прокуратура выдвинула обвинения. Также один из сотрудников генконсульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата. СМИ предполагают, что дипломат являлся офицером СВР РФ.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле ничего не известно о задержании людей в Германии по обвинению в шпионаже такого рода.