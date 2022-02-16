В Германии начнётся суд над подозреваемым в шпионаже россиянином

В Германии начнётся суд над подозреваемым в шпионаже россияниномВ Германии начнутся слушания по делу подозреваемого в шпионаже россиянина
В высшем земельном суде Мюнхена в четверг, 17 февраля, начнутся слушания по делу подозреваемого в шпионаже россиянина Ильнура Н. Предполагается, что он занимался разведывательной деятельностью в пользу российских спецслужб. Предварительно назначены 12 заседаний суда. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным прокуратуры ФРГ, российская Служба внешней разведки
Задержание произошло 18 июня 2021 года. В январе 2022 года немецкая прокуратура выдвинула обвинения. Также один из сотрудников генконсульства РФ в Мюнхене был объявлен персоной нон грата. СМИ предполагают, что дипломат являлся офицером СВР РФ.
Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле ничего не известно о задержании людей в Германии по обвинению в шпионаже такого рода.