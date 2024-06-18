В Германии начался третий крупный процесс по делу о попытке госпереворота DPA: слушания по делу о попытке госпереворота в Германии продлятся до 2025 года

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Третий крупный процесс по делу о попытке госпереворота стартовал в Германии, информирует DPA. По данным агентства, слушания продлятся до 2025 года. Процесс идет в Мюнхене над восьмью заговорщиками, передает ТАСС.

Подсудимых обвиняют в «участии в террористической организации и подготовке действий в целях совершения госпереворота». В общей сложности фигурантами дела стали 27 человек. Сроки вынесения приговора агентство не уточнило.

Процесс стал третьим по громкому делу о госперевороте в Германии. Первый начался 29 апреля в Штутгарте, где судят участников заговора. Они планировали вооруженный захват власти. 21 мая слушания начались во Франкфурте-на-Майне, где на скамье подсудимых оказались ключевые организаторы и зачинщики переворота. Одним из обвиняемых стал наследник династии Рейсс. Его считают ключевой фигурой в деле.

В декабре 2022 года полиция Германии задержала несколько десятков человек по подозрению в подготовке госпереворота. По данным генпрокуратуры ФРГ, среди них была гражданка России. Стражи порядка тогда обыскали 130 домов и квартир правых радикалов. Участниками операций стали более 3 тысяч правоохранителей.