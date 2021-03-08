В Германии начали смягчать коронавирусные ограничения

https://static.news.ru/photo/63acec3a-801f-11eb-8085-96000091f725_660.jpg Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

В отдельных регионах Германии начали смягчать ограничительные меры, которые были введены в связи с пандемией коронавируса. Это происходит в соответствии с решением, которое было принято на совещании канцлера ФРГ Ангелы Меркель с главами регионов.

На этой встрече власти пришли к договорённости о постепенном снятии ограничений, начиная с понедельника, 8 марта. Речь идёт в первую очередь о регионах с низкой заболеваемостью. Однако отмечалось, что в случае резкого подъёма заболеваемости после снятия ряда ограничений послабления будут отменены.

Отдельные ограничительные меры будут сняты на федеральном уровне. В частности, упрощаются возможности для социальных контактов. Так, на свежем воздухе теперь могут встречаться группы до 10 человек, также возможны встречи семей в общем количестве не более пяти человек.

Снимаются ограничения на работу непродовольственных магазинов. При этом в регионах с высокой заболеваемостью они должны принимать клиентов по предварительной записи, а там, где заболеваемость низкая, — контролировать число посетителей.

В отдельных регионах вновь начинают работать музеи, галереи и зоопарки — они также смогут принимать посетителей с контролем их числа. В Берлине и Гамбурге возобновляют работу предприятия, деятельность которых относится к сфере услуг ухода за телом — косметические, маникюрные и тату-салоны. Это касается и регионов с низкой заболеваемостью, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, решение властей Бельгии продлить запрет на необязательные поездки в страну и за её пределы вызвало удивление у членов Еврокомиссии. Запрет сохраняется до 18 апреля, но при этом Брюсселю стоило бы «пропорционально» подходить к борьбе с распространением коронавирусной инфекции — такое мнение выразил официальный представитель ЕК Кристиан Виганд.