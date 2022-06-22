В Германии начали изымать дорогие покупки у россиян при оформлении такс-фри

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В аэропортах Германии начали изымать у россиян дорогие покупки, когда они намеревались получить за них налоговый вычет, пишет The Moscow Times. По сведениям издания, на граждан России также заводят дела о попытке незаконного ввоза санкционной продукции.

Например, у одной из россиянок забрали сумку Furla в аэропорту Франкфурта, когда она попробовала перед вылетом в специальном пункте для оформления такс-фри поставить штамп на документы о покупке, чтобы потом можно было получить налоговый вычет на карту.

Как рассказала изданию женщина, сначала в магазине без лишних вопросов оформили все документы на российский паспорт. Однако таможенный офицер, который оформляет такс-фри, сначала попросил гражданку РФ показать ему покупку, потом сказал, что изымает ее. Он добавил, что в отношении женщины будет возбуждено дело о попытке ввоза в Россию предмета роскоши. Россиянка при этом вылетала не на родину, а такс-фри она хотела получить на карту зарубежного банка.

Издание опросило множество консультантов по финансовым вопросам, которые рассказали, что это уже не первый подобный инцидент. Известно о нескольких случаях изъятия товаров у россиян в Берлине и Франкфурте.

Специалисты советуют гражданам РФ как можно реже показывать дорогие покупки, сделанные в Евросоюзе, и не пытаться получить за них возврат НДС.

В марте текущего года ЕС запретил экспорт в Россию одежды, обуви и аксессуаров, которые стоят дороже €300.

Ранее стало известно, что следующий пакет санкций в отношении России со стороны Евросоюза может затронуть российское золото.