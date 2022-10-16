В Германии могут закрыть больницы из-за энергокризиса Глава Минздрава Германии Лаутербах: больницы могут закрыться из-за энергокризиса

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в эфире телеканала ARD заявил, что энергокризис и высокий уровень инфляции в стране могут привести к закрытию больниц в ближайшем будущем. Он призвал власти отреагировать на ситуацию «быстро и радикально». Отмечается, что во вторник пройдет встреча главы ведомства с министром финансов ФРГ Кристианом Линднером, тема которой станет увеличение государственной помощи сфере здравоохранения.

Если мы не отреагируем быстро и действительно радикально, будут закрытия, — рассказал Лаутербах.

Он при этом добавил, что страна не может создавать специальные фонды поддержки для каждой области на примере тому, что существует для модернизации Бундесвера. В Германии всего насчитывается примерно 1900 больниц.

Европа переживает энергетический шок невиданных ранее масштабов, ранее заявил президент итальянской аналитической компании Nomisma Energia Давиде Табарелли. Он отметил, что счета на электроэнергию в Италии выросли почти в два раза. Аналитик предупредил, что если Европе не получится достать газ, то, вероятно, союз ждет беда. Он призвал итальянцев готовиться к нормированному потреблению газа грядущей зимой.