В Германии захотели национализировать «Северный поток — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода «Северный поток - 2» в городе Любмин в Германии

Минфин ФРГ рассматривает возможность национализации проложенной на немецкой территории части «Северного потока — 2», пишет издание Spiegel. Отмечается, что трубы могут использоваться для прокачки газа из плавучих терминалов для регазификации сжиженного природного газа (СПГ). Однако, по сообщением немецких журналистов, такое решение может привести к ряду экологических и юридических проблем. Помимо этого, в Германии также опасаются и реакции России.

Федеральное правительство изучает вопрос об экспроприации части трубопроводной системы, которая находится на территории Германии. Предлагается отрезать ее от остальной части трубопровода. Затем трубы, ведущие с суши на море, можно было бы соединить с мобильным терминалом СПГ, — передает издание.

24 июня министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия находится в газовом кризисе. Он сообщил, что в стране требуется сократить потребление газа «везде, где только можно». Хабек отметил, что из-за нехватки топлива в Германии может закрыться ряд производств.

Министр ранее заявил, что сокращение поставок российского газа связано с тем, что РФ не нуждается в деньгах, так как не может купить на них западную продукцию. Хабек отметил, что такая ситуация сложилась в результате «чрезвычайно эффективных санкций». Он при этом уточнил, что именно Россия отказалась от поставок газа в Европу.