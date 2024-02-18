Чиновников ФРГ проверяют на разглашение гостайны о подлодках НАТО Bild: чиновники ФРГ могли раскрыть гостайну при одобрении «Северного потока — 2»

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Генеральная прокуратура Германии начала проверку возможного разглашения государственной тайны при планировании трубопровода «Северный поток — 2», пишет Bild. По данным газеты, Горное ведомство Штральзунда в январе 2018 года опубликовало на своем сайте разрешение на планирование газопровода. На 556-й странице документа была обнаружена информация Минобороны ФРГ под грифом VS-NfD — «секретно, только для служебного пользования».

Как пишет издание, по оценке надзорного ведомства, это были, в частности, сведения о районах действия подлодок Североатлантического альянса. По информации газеты, 11 декабря прошлого года в МО сообщили о начале проверки в отношении сотрудников Горного ведомства. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы за разглашение гостайны.

Отмечается, что при планировании трубопровода регулятор письменно заверил, что секретные сведения не будут опубликованы ни при каких обстоятельствах. В Минобороны считают, что нарушен «прямой абсолютный запрет на передачу информации», а сведения позволяют сделать выводы о возможностях проведения военных операций, передает издание.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что запуск уцелевшей после терактов в Балтийском море нитки «Северного потока — 2» можно осуществить за неделю, однако власти Германии в этом не заинтересованы. Он подчеркнул, что начало поставок газа зависит только от решения немецкого руководства.