В Германии «Левые» пока не проходят в бундестаг

Результат партии «Левые» на выборах в бундестаг Германии пока не позволяет ей преодолеть пятипроцентный барьер. Он упал на 0,1 процентный пункт до 4,9%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.
Телеканал
Выборы в Германии прошли 26 сентября. Депутаты бундестага выбирались по партийным спискам и одномандатным округам.
Ранее стало известно, что катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг должны иметь «кадровые последствия», заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман. Так она прокомментировала потерю блоком почти 8% голосов по сравнению с предыдущими выборами. Она добавила, что политической силе требуется обновление.