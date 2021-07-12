В Германии «Левые» пока не проходят в бундестаг

Результат партии «Левые» на выборах в бундестаг Германии пока не позволяет ей преодолеть пятипроцентный барьер. Он упал на 0,1 процентный пункт до 4,9%, сообщает телеканал ZDF со ссылкой на собственный прогноз итогов.

Телеканал отмечает , что по состоянию на 01:09 местного времени (02:09 мск) выборы выигрывает Социал-демократическая партия Германии, набравшая 25,8%. Вторым идёт блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 24,1%. У «Зелёных» третий результат — 14,6%, у свободных демократов четвёртый — 11,5%, а у «Альтернативы для Германии» пятый — 10,4%.

Выборы в Германии прошли 26 сентября. Депутаты бундестага выбирались по партийным спискам и одномандатным округам.

Ранее стало известно, что катастрофические результаты консервативного блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг должны иметь «кадровые последствия», заявила заместитель председателя фракции Гитта Коннеман. Так она прокомментировала потерю блоком почти 8% голосов по сравнению с предыдущими выборами. Она добавила, что политической силе требуется обновление.