https://static.news.ru/photo/36b7be6e-6840-11ea-a9ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Reichwein imago-images.de/Global Look Press

10 случаев заражения COVID-19 среди беженцев и просителей убежища подтверждены в ФРГ. Об этом сообщили в Управлении верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Официальный представитель управления Андрей Махечич уточнил, что случаи выявлены в Берлине, Гейдельберге и Мюнхене. Он призвал обращаться с заражёнными коронавирусом беженцами так же, как и с другими инфицированными, отмечает Reuters.

Президент Института Роберта Коха Лотар Вилер заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года. Эксперт выразил уверенность в том, что заболевание распространится волнами, писал NEWS.ru.