В Германии констатировали провал Запада в противостоянии с Россией Журналист Репке: Западу не удалось победить Россию на Украине

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Странам Запада не удалось одержать верх над Россией в украинском конфликте, заявил на своей странице в Twitter (Х) немецкий журналист Юлиан Репке. По его мнению, Запад «вот-вот» окончательно потерпит фиаско. Репке допустил, что в этом случае возрастет вероятность прямого столкновения НАТО и России.

Коллективный Запад, кажется, понятия не имеет, что его ждет. <...> Мы не можем победить Россию на Украине в военном плане, мы вот-вот проиграем в этом конфликте, — отметил журналист.

Вместе с тем Репке указывал, что лидер Партии свободы, победившей на ноябрьских выборах в Нидерландах, Герт Вилдерс может стать одним из важнейших союзников России в НАТО. Он опубликовал фотографию политика, посетившего Москву в 2018 году. По мнению журналиста, в сложившейся ситуации президенту РФ Владимиру Путину «нужно лишь сидеть сложа руки». Он также допустил, что изменения в политическом поле Нидерландов могут ослабить поддержку Украины со стороны западного мира.

Другой немецкий журналист, Вольфганг Мюнхау, ранее посетовал, что страны Запада теряют союзников на Глобальном Юге из-за России и Китая. По его словам, мнение о том, что США и Европа имеют доминирующее положение в мире, ошибочно. Он пояснил, что Россия и Китай сегодня очень активно взаимодействуют с африканскими странами. Кроме того, КНР стала главным инвестором в Чили.