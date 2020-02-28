https://static.news.ru/photo/a60d445c-5a2e-11ea-904c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sven Kohls/dpa/Global Look Press

Немецкая экономика пострадает в 2020 году из-за распространения коронавируса. Об этом заявил президент банка Deutsche Bundesbank Йенс Вайдман.

Экономический подъём в Германии в этом году может быть несколько ниже, чем наши эксперты прогнозировали в декабре. Однако текущие прогнозы сопровождаются огромной неопределённостью, — цитирует «Интерфакс» главу финансовой организации.

По его словам, из-за вспышки заболевания под удар попадают такие сферы, как туризм и торговля. Угроза существует и в целом для экономики Германии, в значительной степени ориентированной на экспорт.

Ранее NEWS.ru писал, что биржи США и Европы обвалились из-за опасений распространения эпидемии коронавируса за пределами Азии. Индекс Dow Jones упал на 4,42%, до 25766,64 пункта. Индекс S&P 500 потерял 4,42%, опустившись до 2978,76 пункта. Индекс NASDAQ — на 4,61%, до 8566,48 пункта. Такое же сильное понижение фиксируется и на европейских рынках. Индекс EuroSTOXX 50 потерял 3,4% и опустился до отметки 3455,92 пункта. Индекс Лондонской биржи FTSE 100 упал на 3,49%, до 6796,40 пункта. Важнейший фондовый индекс Германии, индекс DAX, снизился на 3,19%, до 12 367,46, а главный фондовый индекс Франции, CAC 40, просел на 3,32%, до 5495,60 пункта.

К 28 февраля коронавирус поразил более 83,7 тысячи человек, более 2,8 тысячи погибли, выздоровели свыше 36,5 тысячи заболевших. Основной очаг заражения — китайский город Ухань.