В Германии испугались потери суверенитета из-за влияния США Немецкие аналитики предрекли Германии потерю суверенитета из-за покупки вооружения у США

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Германия рискует потерять суверенитет из-за закупок вооружения у США, написали обозреватели делового журнала WirtschaftsWoche Макс Бидербек-Кеттерер и Рюдигер Киани-Кресс. По их словам, немецкие военные компании чрезвычайно озабочены из-за сотрудничества с Вашингтоном в сфере поставок оружия.

По мнению обозревателей, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение как можно скорее вернуть немецким войскам боеготовность, делая ставку на «готовые и быстро поставляемые» зарубежные образцы вооружения, к которым относятся американский бомбардировщик-невидимка F-35, истребитель подводных лодок P8A Poseidon, а также новый тяжелый транспортный вертолет Chinook. Представитель немецкой оборонной компании Diehl BGT Defence Герадо Валле полагает, что действия бундестага рискуют обернуться потерей «важных ключевых технологий» и автономии и суверенитета ФРГ в вопросах вооружений.

Что касается суверенитета Германии, мы должны быть уверены, что в ближайшие 30–50 лет мы не отдадим себя полностью в руки американцев, — заявил специалист в сфере оборонной промышленности Мартин Крелль.

Ранее аналитик Кристоф фон Маршал заявил, что малые объёмы военной помощи Украине и шаги Германии по борьбе с кризисом внутри страны из-за нехватки газа вызвали негодование со стороны европейских союзников, в результате чего Берлин оказался «у позорного столба» в Евросоюзе. По его словам, отказ Германии поставлять Украине боевые танки Leopard вызвал раздражение у коалиции стран Евросоюза, которые предложили ФРГ выполнить эту задачу в одиночку.

Усугубляет положение ФРГ её единоличный план по заполнению газовых хранилищ. В частности, в Италии подвергли критике попытки немецких властей сдержать рост цен на энергоресурсы. Президент Франции Эммануэль Макрон также выразил недовольство тем фактом, что Берлин инвестирует €100 млрд в закупку импортной военной техники из США, а не в совместные европейские проекты.