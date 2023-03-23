В Германии испугались нехватки газа следующей зимой Financial Times: Германии может не хватить газа следующей зимой

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Жители Германии могут столкнуться с нехваткой газа в предстоящую зиму, заявил в беседе с Financial Times глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер. По его мнению, компании и домохозяйства должны продолжать сокращать использование газа, чтобы не столкнуться с очередным энергокризисом.

Опасность нехватки газа все еще существует. Это во многом зависит от того, будем ли мы продолжать ограничивать использование газа и обеспечивать диверсификацию поставок в Германию. И есть риски, — отметил Мюллер.

Он подчеркнул, что к таким рискам относится улучшение экономики Китая, за счет чего власти страны стали закупать больше газа. По мнению Мюллера, это может отразиться на итоговой стоимости энергоресурсов.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что страна стала независимой от поставок энергоресурсов из России. Он подчеркнул, что в ФРГ не случилось ни энергетического, ни экономического кризиса, как это прогнозировали аналитики.

Аналитик Владимир Демидов отметил, что Германия смогла почти полностью заменить российский газ, но одновременно с этим страна впала в зависимость от американских энергоресурсов. При этом если Россия не могла диктовать ФРГ свою политическую волю с помощью поставок, то в случае с США все будет по-другому, отметил он. Эксперт подчеркнул, что, по сути, Берлин заменил одну зависимость на другую.