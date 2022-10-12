В Германии исключили запуск неповрежденной нитки «Северного потока — 2» Представитель кабмина ФРГ исключила запуск неповрежденной нитки «Северного потока — 2»

Фото: Stefan Sauer/dpa/globallookpress.com

Правительство ФРГ исключает запуск неповрежденной нитки трубопровода «Северный поток — 2», несмотря на напряженную ситуацию с газоснабжением, заявила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман. По ее словам, которые приводит ТАСС, Россия могла беспрепятственно поставлять газ в Германию и до ЧП на «Северных потоках», однако она больше не является надежным поставщиком энергоносителей.

Да, — сказалаХофман, отвечая на вопрос, исключается ли запуск неповрежденной нитки «Северного потока — 2».

Ранее политолог, сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин заявил, что восстановление газопроводов возможно, хоть и стоило бы больших денег, но правительство Германии вряд ли на это пойдет из-за «отсутствия политической воли». Эксперт убежден, что ФРГ в конечном счете оказалась несуверенным государством, которое не способно защитить свои энергетические интересы.

Камкин добавил, что по итогам расследования подрыва «Северных потоков», которое инициировал Берлин, виновного могут «назначить», поскольку реального виновника немцы назвать побоятся, По его мнению, всем очевидно, что единственным бенефициаром в данной истории являются США.