В Германии исключили существование Украины в изначальных границах Экс-депутат бундестага ФРГ Гердт: делить Украину будут всем миром

Фото: dpsu.gov.ua

В своих изначальных границах Украине не сохранится, заявил в беседе с РИА Новости бывший депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт. По его словам, шанс сохранить территориальную целостность у Киева был, но он его упустил.

Судьба Украины уже, по-моему, предрешена. Восстанавливать страну придется всем миром и делить ее, скорее всего, тоже будут всем мировым сообществом, — сказал политик.

Он пояснил, что предложение Турции о проведении мирных переговоров между Киевом и Москвой было шансом для Украины сохранить свою территорию. Однако США запретили режиму Зеленского идти на диалог. Теперь же возможна только эскалация конфликта, поэтому он должен быть доведен до конца. Дальнейшая судьба Украины будет решаться на послевоенной конференции, полагает экс-депутат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным способом завершить конфликт в его стране считает отвод российских войск к границам 1991 года. После этого начнется работа дипломатов.

Российский сенатор Сергей Цеков назвал это требование двусмысленным. Он напомнил, что тогда еще существовал Советский Союз. Кроме того, парламентарий отметил, что после распада СССР Украина еще не определила свои границы, а потому говорить о них некорректно. Сенатор предположил, что Зеленский не хочет окончания конфликта на Украине, поскольку чувствует себя в безопасности, а также находится в центре внимания руководства стран Европы и мира.