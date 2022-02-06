В Германии исключили поставки оружия Украине

Кристине ЛамбрехтФото: Thomas Frey/dpa/Global Look Press
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Поставки Украине оружия Германией исключены. Диалог по урегулированию конфликта там продолжается, поэтому Берлин не желает ещё большего обострения ситуации. Об этом заявила глава Минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт, её слова приводит ТАСС.
Правительство ФРГ уже давно <...> придерживается ясной позиции, согласно которой мы не поставляем оружие в кризисные регионы, чтобы ещё больше обострить там ситуацию, — сказала она.