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Украинский политолог Александр Лазарев раскритиковал решение властей страны начать импортировать газ из Венгрии. По его мнению, на самом деле этот газ имеет российское происхождение, а экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам. Своё заявление политолог сделал в эфире телеканала «Наш».

Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через «Турецкий поток». Средняя цена на газ по палате в Европе —...