В Германии хотят усилить контроль над Twitter Глава Министерства экономики ФРГ намерен усилить контроль над Twitter из-за Маска

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Госсекретарь Министерства экономики и защиты климата Германии Свен Гигольд написал в своих соцсетях о необходимости усилить контроль над Twitter. По его словам, это связано с тем, что владельцем платформы стал миллиардер Илон Маск.

Общие положения и условия, которые меняются почти ежечасно, ошибочные обоснования обширных ограничений на размещение ссылок и блокировки журналистов угрожают свободе конкуренции и создают риск для свободы слова, информации и печати, — заявил Гигольд в обращении вице-президенту Еврокомиссии Маргрет Вестагер и еврокомиссару по внутреннему рынку Тьерри Бретону.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что уйдет с поста главы компании Twitter, которой владеет, как только найдет себе замену. Он при этом уточнил, что для этого придется найти «достаточно глупого человека», который согласится на эту должность. После ухода, по его словам, он займется руководством командами программного обеспечения и серверов компании.

Ранее владелец Twitter Илон Маск сообщил об увольнении заместителя генерального юрисконсульта компании Джима Бейкера в связи с его возможной причастностью к скандалу с цензурой вокруг ноутбука сына президента США Джо Байдена Хантера. Имя юриста упоминается в расследовании истории вместе с публикацией его переписки в контексте обсуждения данного инцидента.