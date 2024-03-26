В Германии готовят письмо Подмосковью из-за теракта в «Крокусе» Город Хехштадт-ан-дер-Айш готовит письмо Красногорску из-за теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Немецкий город Хехштадт-ан-дер-Айш, являющийся городом-побратимом Красногорска, где 22 марта произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл», готовит письмо жителям Подмосковья, рассказал журналист Клаус Штриенц по просьбе второго мэра города Гюнтера Шульца. По его словам, в письме будут выражены соболезнования в связи с трагедией, передает РИА Новости.

Ассоциация «Круг друзей Хехштадта-Красногорска» готовит письмо соболезнования жителям Московской области и, в частности, Красногорска, — заявил Штриенц.

При этом сам журналист неоднократно посещал Красногорск в рамках студенческих обменов или с делегациями. Как утверждает Штриенц, он до сих пор поддерживает частные контакты с некоторыми знакомыми из российского города.

Ранее в Кремле сообщили, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин доложил президенту Владимиру Путину об установлении полной хронологии событий, произошедших при теракте в «Крокус Сити Холле». Он отметил, что работа по расследованию трагедии продолжается.

До этого вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что на данный момент после теракта в «Крокус Сити Холле» в крайне тяжелом состоянии находятся девять человек. Среди них один ребенок.