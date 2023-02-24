В Германии допустили замену Зеленского на Кличко Немецкий политолог Рар допустил замену Зеленского на Порошенко или Кличко

Фото: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Владимир Кличко

Дальнейшая судьба президента Украины Владимира Зеленского будет полностью зависеть от результатов специальной военной операции, заявил в беседе с NEWS.ru немецкий политолог Александр Рар. Эксперт предположил, что если Зеленский решится подписать мирный договор, по которому Украина лишится Донбасса, то на следующих выборах новым главой страны изберут Петра Порошенко или любого из братьев Кличко. В противном случае Украина закрепится в роли протектората Запада, предрек Рар.

Если он (Зеленский. — NEWS.ru) подпишет мировой договор, в котором Украина лишится юго-восточных территорий, его на следующих выборах заменит Порошенко или Кличко (старший или младший). В другом случае Украина станет протекторатом Евросоюза и НАТО, а для Запада Зеленский — самое доверенное лицо, — подчеркнул Рар.

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко ранее признался, что мечтает провести поединок с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, он хотел бы нокаутировать российского лидера, но добавил, что это «всего лишь фантазии». Его старший брат, мэр Киева Виталий Кличко, в январе заявил об угрозе энергетического коллапса, который может произойти в любой момент.

Порошенко, проигравший Зеленскому во втором туре президентских выборов 2019 года, за неделю до годовщины СВО призвал перекрыть южную ветку нефтепровода «Дружба». Экс-президент также предложил ограничить экспорт российского СПГ и увеличить поставки оружия Украине.