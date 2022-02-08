В Германии допустили возникновение новых мутаций COVID-19

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах допустил возможное появление новых мутаций коронавирусной инфекции в будущем. По его словам, возникновение новых штаммов связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Лаутербах считает, что пандемия не закончится в ближайшее время, сообщает издание Stern.

Мы можем только надеяться, что новые мутации будут более безобидными, — сказал министр здравоохранения ФРГ.

Тем не менее Лаутербах выразил надежду на то, что летом ситуация с коронавирусом улучшится, как это было в прошлом году.

По данным Института вирусологии имени Роберта Коха, число подтверждённых новых случаев заражения коронавирусом в Германии увеличилось за последние сутки на 169 571. С начала эпидемии инфекция обнаружена более чем у 11 млн жителей, общее число летальных исходов в ФРГ за всё время пандемии достигло 118 943.

Ранее сообщалось, что власти Швеции снимают запрет, введённый из-за коронавируса, на въезд в страну для туристов. С 9 февраля без ковид-паспортов на территорию государства смогут въехать граждане Северной Европы, ЕС и европейской экономической зоны. С 31 марта это смогут сделать граждане любой страны.