В Германии дикий кабан украл ноутбук у отдыхающего нудиста

https://static.news.ru/photo/ec9b2d10-d884-11ea-bbd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reiner Bernhardt/Picture alliance/Global Look Press

На пляже озера Тойфельзее в пригороде Берлина произошёл курьёзный случай: дикий кабан с поросятами украл пакет с ноутбуком у отдыхающего нудиста. Мужчина погнался за ним голышом, чем привлёк внимание всех отдыхающих. Фото курьёзного инцидента быстро разошлись в соцсетях.

Природа наносит ответный удар! Охота на кабана на Тойфельзее, — цитирует Life местную жительницу Адэль Ландауэр, которая опубликовала забавные фото.

Она пояснила, что выложила в соцсеть снимки с разрешения пострадавшего, предварительно показав их ему. По её словам, он сам над ними долго смеялся. История закончилась благополучно — мужчине в итоге удалось отобрать у кабана своё имущество.

Как писал NEWS.ru, спасатели Центра гражданской защиты Тольятти спасли дикого енота, пробравшегося на территорию детского сада. Животное залезло на дерево и вызвало переполох. Снять енота удалось с помощью автолестницы. После поимки зверюшку передали сотрудникам приюта для диких животных.