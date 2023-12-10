В Германии более тысячи человек вышли на акцию против размещения беженцев

Фото: Christoph Reichwein/dpa/Global Look Press

Более 1,2 тысячи человек вышли на улицы немецкого города Гера в субботу, чтобы выразить свой протест против открытия центра для приема беженцев, сообщает издание Spiegel. Власти планируют открыть центр для размещения около 200 беженцев в здании бывшей больницы в Гере в январе.

Протестующие высказали свое несогласие с планируемым размещением беженцев: более 1200 человек собрались в Гере в субботу на акции протеста, организованной представителями правых, — сообщает издание.

Также в субботу прошел автопробег против строительства центра размещения, в котором участвовали 73 автомобиля и более 150 человек. Одновременно состоялся митинг в поддержку строительства центра, на котором собралось около 60 человек.

Ранее Кизеветтер в эфире Die Welt предложил отправить на Украину 600 тысяч беженцев, которые находятся в ЕС. По его словам, в одной только Германии насчитывается свыше 200 тысяч военнообязанных, что равно 10 дивизиям. Он отметил, что ЕС и Германии стоит обратиться к ним с призывом вернуться на родину.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал мем, в котором высмеял позицию стран Запада по предоставлению военной помощи Украине. На картинке изображены лидеры США, ФРГ и Франции, которые наслаждаются трапезой и отдыхом.