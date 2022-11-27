В Германии антиамериканский митинг закончился столкновениями с полицией

Фото: Sebastian Willnow/dpa/Global Look Press

Лейпциг, Германия

В городе Лейпциг на востоке Германии прошел митинг против присутствия в стране войск США и ядерного оружия. Демонстрация завершилась столкновениями с полицией и задержанием активистов, пишет газета Bild am Sonntag.

Акция под лозунгом Ami go home! («Американцы, идите домой!») проходила перед консульством США в Лейпциге. В ней приняли участие около 900 человек, хотя первоначально организаторы заявляли, что демонстрантов будет 15 тысяч. По данным издания, большинство протестующих составляли представители правых партий.

Одновременно в городе проходила контрдемонстрация левых сил. В полиции отметили, что эта акция была «значительно больше» и привела к более раннему завершению митинга правых. Акция сопровождалась сидячими забастовками, взрывами петард и другими беспорядками, поэтому полиция была вынуждена начать задержания активистов.

Обеспечение порядка стало крупнейшей полицейской операцией в Лейпциге в нынешнем году. По ее итогам было возбуждено свыше десяти уголовных дел по статьям о нападении на полицейских и об оказании сопротивления, использовании символики запрещенных организаций, о грабеже, телесных повреждениях, а также нарушениях проведения собраний.

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Хорватии Мислав Колакушич призвал ввести санкции против США и запретить импорт оттуда нефти и газа. По его словам, эта мера необходима для предотвращения конфликтов в геополитическом пространстве.