ФРГ передаст Украине еще одну партию танков Глава Минобороны ФРГ: в ближайшие недели Украина получит десятки танков Leopard 1 A5

Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

В ближайшее время Германия и Дания передадут Украине новую партию танков Leopard, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус польской газете Rzeczpospolita. Министр подчеркнул, что его страна оказывает самую большую помощь Украине в Европе и вторую после США в мире.

В ближайшие недели на Украину будут доставлены десятки боевых танков Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией, — сказал Писториус.

Министр добавил, что Берлин будет оказывать поддержку Киеву «до его победы в противостоянии с Москвой».

Отвечая на вопрос о возможном членстве Украины в НАТО, Писториус пояснил, что этот вопрос не будет рассматриваться до окончания боевых действий. По его словам, руководство Альянса придерживается позиции, согласно которой он никогда не должен становиться стороной конфликта.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что ВСУ получили десятки танков Leopard из Германии. Он поблагодарил Писториуса за помощь и заявил, что эта бронетехника покажет, на что способна, когда придет ее время.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу, в свою очередь, сообщил, что российские военные уничтожили в зоне спецоперации 16 танков Leopard — практически 100% боевых машин, которые Украине передали Польша и Португалия.