В Германии 185 актёров и актрис совершили коллективный каминг-аут

https://static.news.ru/photo/a3c9d282-97f0-11ea-a09e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Германии коллективный каминг-аут совершили 185 актёров и актрис. Они признались, что являются геями, лесбиянками би- и интерсексуалами, а также тран-, квир-персонами и небинарными людьми.

Манифест опубликован на 16 языках, в том числе на русском, сообщает издание «Нож».

Среди участников каминг-аута есть как известные актёры, так и молодые и начинающие участники творческого цеха. Некоторые уже признались в своей идентичности родным и близким, другие делают это впервые.

Авторы манифеста отмечают, что ранее считалось, что если актёры раскроют определённые грани своей гендерной и сексуальной идентичности, они сразу не смогут играть определённых персонажей и отношения.

Мы актёры. Нам не обязательно быть тем, кого мы играем. Мы играем других людей — в этом суть нашей работы, — говорится в манифесте.

По мнению участников акции, коллективный каминг-аут позволит достичь скорейшего признания представителей ЛГБТ в кино и на ТВ.