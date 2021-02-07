В Германии 14 привитых от COVID-19 заразились британским штаммом

https://static.news.ru/photo/c7a331de-6965-11eb-8a99-96000091f725_660.jpg Фото: Keith Mayhew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Прививка от коронавируса не спасла от заражения 14 постояльцев дома престарелых в Германии. Они были инфицированы британским штаммом.

Все постояльцы дома престарелых получили обе дозы вакцины. Им был введён препарат, разработанный консорциумом Pfizer и BioNTech.

В доме для престарелых в Бельме произошла вспышка заражения британским вариантом коронавируса B.1.1.7. У 14 постояльцев была выявлена мутация, хотя всем проживающим 25 января была сделана вторая прививка, — цитирует ТАСС заявление властей района Оснабрюк.

Медики отмечают, что у инфицированных либо вообще не наблюдается симптомов, либо отмечены слабые проявления заболевания. Это может быть следствием сделанных от коронавируса прививок.

Глава Германского фонда по защите пациентов Ойген Брыш заявил, что до сих пор нет надёжных данных о том, какую опасность мутации коронавируса представляют для пожилых людей. Он также призвал власти Германии регулярно наблюдать за ситуацией в домах для престарелых и инвалидов после того, как их постояльцам были сделаны вторые инъекции вакцины.

Как писал NEWS.ru, массовая вакцинация от COVID-19 началась в Германии 27 декабря. При этом первыми прививают пожилых и работников домов престарелых.

Кроме того, 26 декабря первую вакцину получила 101-летняя Квойцалла из земли Саксония-Анхальт. Но это было сделано в порядке исключения.

Однако и в первый день вакцинации граждане старше 80 лет, постояльцы домов престарелых и их обслуживающий персонал стали первой приоритетной группой в Германии. Прививки проводятся в самих домах престарелых, для этого туда выезжают мобильные группы.