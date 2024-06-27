В Германии 11-летняя девочка заявила, что родила от отчима намеренно DW: в Германии 11-летняя девочка родила от отчима, украв его презерватив

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Германии 11-летняя девочка родила от отчима, пишет Die Welt. По словам ребенка, она хотела ребенка от мужчины, для чего использовала презерватив с биологической жидкостью. Прокуратура проверяет обстоятельства.

Инцидент произошел в округе Зиген-Витгентштейн федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. Отчима девочки до сих пор не задержали, поскольку недостаточно доказательной базы и отсутствуют показания ребенка о насилии или растлении.

Немецкое управление по делам молодежи взяло юную маму под опеку, вместе с ее новорожденным ребенком. Обоих передали в приемную семью.

Ранее парень 15-летней школьницы из Архангельска, родившей ребенка в туалете торгового центра, уговорил ее избавиться от малыша, рассказал источник NEWS.ru. 18-летний юноша объяснил это тем, что они еще молодые и не готовы воспитывать детей. Кроме того, пара не имела достаточно средств.

Также сообщалось, что 16-летняя школьница, родившая мальчика в туалете супермаркета в городе Старый Оскол под Белгородом, все девять месяцев скрывала от семьи, что она в положении. Родители девушки запрещали ей встречаться и вступать в интимную связь с 18-летним бойфрендом.

В феврале в Воронеже 17-летняя девушка выбросила из окна четвертого этажа своего сына сразу после его рождения. В отношении несовершеннолетней россиянки было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.