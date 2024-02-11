В Генштабе ВСУ отреагировали на информации о связях Сырского с Россией Генштаб ВСУ призвал не верить сообщениям о связи Сырского с Россией

Фото: t.me/osirskiy

Александр Сырский

Генштаб Вооруженных сил Украины назвал дезинформацией сообщения о том, что новый главнокомандующий армией Александр Сырский связан с Россией. В пресс-службе отметили, что Сырский долгое время был частью команды экс-главы ВСУ Валерия Залужного.

Доверие к ВСУ должно оставаться на самом высоком уровне, — говорится в сообщении.

Александр Сырский родился в селе Новинки Владимирской области СССР 26 июля 1965 года. На территории РСФСР он прожил вплоть до середины 1980-х и здесь же получил военное образование: после школы Сырский поступил в Московское высшее общевойсковое командное училище — альма-матер кремлевских курсантов.

Ранее стало известно, что близкие родственники нового главкома ВСУ Александра Сырского до сих пор живут во Владимирской области. По данным СМИ, мать, отец и брат Сырского поддерживают политику властей РФ и участвуют в акции «Бессмертный полк».

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, слухи о снятии которого ходили с конца января. Глава государства заявил, что обсудил с генералом обновление состава руководства армии, отметив, что сейчас самое время для таких решений.